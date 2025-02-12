入列MSCI小型指數 星宇股價漲逾4%虎航震盪

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（中央社記者江明晏台北12日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球小型指數新增10檔台灣成分股，星宇航空、台灣虎航入列，星宇今天盤中股價漲逾4%，虎航開高之後則呈現震盪。

疫情後，航空產業供不應求，旅運需求爆發，但飛機供應鏈延宕推遲交機進度，票價走勢維持高檔，台灣貨運市場也受惠AI等高科技產品加持，國內航空業者近年屢傳財報佳績。

台灣虎航、星宇航空受惠1月寒假與農曆春節9天連假帶動出國商機，1月營收均創歷史單月新高。星宇航空今天股價衝高，早盤至29.25元，盤中維持4%左右的漲幅。台灣虎航自去年11月29日掛牌以來，股價穩居航空業者之冠，今天股價平盤震盪。

星宇航空積極拓展東北亞市場，將於4月18日正式開航台北－神戶、台中－神戶2個航線，將迎接大阪萬博大量的旅運需求。北美方面，星宇航空6月2日起開闢台北-加州安大略航線，每週4班，安大略也是星宇航空在北美的第4個航點。

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星宇航空表示，目前營運機隊共有26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350-900；10架A350F貨機預計於2027年起陸續交機，機隊擴張與航點同步拓展，放大客運及貨運航網。

台灣虎航表示，下半年預計迎接2架A320neo新型客機，持續機隊汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，應變全球飛機製造商延遲交付影響，同時看好2025年旅運需求續強。（編輯：楊凱翔）1140212