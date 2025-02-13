八貫去年每股賺6.27元 擬配息4.8元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北13日電）TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布2024年財報，去年稅後純益新台幣4.89億元，較前年減少7.59%，每股純益6.27元，創下近3年新低。

八貫今天董事會通過每股擬派發現金股息4.8元，配發率76.5%，對照今天收盤股價113元，現金殖利率為4.25%。八貫預計5月22日舉行股東常會，拍板股利政策等案。

八貫表示，去年營收25.11億元，年減2.08%，但獲利年減7.59%，獲利衰退大於營收衰退，主因去年第4季急單比重拉高，對毛利率產生影響，加上配合客戶新品研發，去年全年研發費用年增約3成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

八貫董事長劉宗熹先前表示，2024年對八貫而言是辛苦的一年，由於美國通膨陰影，影響消費意願，占公司營收比重超過5成的戶外產品受影響，客戶拉貨延遲；另外美國聯邦赤字創歷史第3高，政府砍開銷，部分醫療預算開不出來，同樣影響八貫的醫療床等產品出貨。

不過劉宗熹表示，去年底開始，客戶拉貨轉趨積極，加上持續投放研發費用，拓展產品廣度，以目前在手訂單能見度來看，今年第1季產能趨於滿載，預期首季營運可望延續去年底的熱絡出貨動能，新產品效益將逐漸顯現，今年目標要重拾營運成長。（編輯：張均懋）1140213