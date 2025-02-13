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2024年公發公司公私募規模1.24兆元 創史上次高

2025/2/13 17:22
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（中央社記者羅元駿台北13日電）金管會今天公布，2024年公開發行公司公私募規模合計達新台幣1.24兆元，創史上次高。其中，公募規模達1兆491.81億元，金額年增3.41%、件數成長14.59%，主要為中小型募資案件較多所致。

金管會今天公布2024年公開發行公司募資概況。

2024年公開發行公司公募案件達479件，公募規模1兆491.81億元，件數成長14.59%、金額年增3.41%；私募案件達119件，私募規模1895.5億元，與2023年104件、金額3054.07億元相比，件數年增14.42%、金額年減近4成。

金管會證期局副局長高晶萍分析，公發公司2024年公私募規模1.24兆元為近十年次高，最高為2023年的1.32兆元。

高晶萍說明，公募規模和件數較2023年增加，主因2024年中小型募資案件較多所致。至於去年私募案件增加、私募規模卻減少，主要是2023年台電發行私募普通股1499億元，金額較大所致。

高晶萍指出，2024年公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額為81.08%，海外募集金額占18.92%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

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金管會也統計，2024年初次上市櫃掛牌家數共67家，創下近十年新高，次高為2018年共62家、第3高為2016年共61家。高晶萍說，除證交所、櫃買中心努力外，台灣股市去年表現亮麗，吸引企業願意掛牌。

高晶萍觀察，2024年公發公司辦理國內現金增資及發行公司債用途，以充實營運資金為大宗、占比達43.22%，寫下統計以來近十年來新高，接續為償還債款占比30.87%，不過償還債款占比為近十年新低。（編輯：林家嫻）1140213

高晶萍
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