長榮航：推第4代豪華經濟艙 客運需求仍強價穩

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（中央社記者江明晏台北17日電）長榮航空今天發表第4代豪華經濟艙，配備新豪經艙的波音787-9客機將陸續投入雅加達、慕尼黑、米蘭、維也納等航線，總經理孫嘉明表示，疫後旅運需求強勁，豪經艙對營收增加有優勢，預估客運價格還會維持相當不錯的水準。

長榮航空今天在長榮航太第4號飛機修護廠舉辦「第4代豪華經濟艙發表會」，由長榮航空總經理孫嘉明主持儀式，新座椅正式登台亮相。

長榮航指出，首度將新豪華經濟艙導入波音787-9客機，打造3艙等服務，包括皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙，未來長榮航空所有波音787-9客機皆提供3艙等服務。

孫嘉明表示，長榮航空是全球第1家推出豪華經濟艙的航空公司，第4代座椅延續前3代豪華經濟艙的理念，配備全新豪經艙的波音787-9客機將率先投入桃園-雅加達，未來也會陸續投入桃園出發至慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

孫嘉明表示，疫後旅客需求成長強勁，民航局預測，近年旅客數成長超過1成，豪經艙對營收增加有很大優勢，認為市場上對商務艙、豪經艙需求增加的趨勢會持續下去，他也認為，疫後高階旅客需求非常強，預計價格還會維持相當不錯的水準。

他強調，因應航線布局及營運需求，持續引進新機優化運能，後續尚有8架提供3艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的5架787-10，預計在2029年以前交付完成，「今年就有5、6架飛機要交」，而777-300ER其中的16架明年也會改艙。

長榮航預計在2027年起引進18架A350-1000型廣體客機，2029年起也會引進15架A321neo型窄體客機。

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長榮航空指出，於1992年首度推出全球第1個「經濟豪華艙」(現更名為豪華經濟艙)，在當年掀起客艙革命，第4代豪華經濟艙座椅共設有28席座位，前後椅距長達42英吋，為業界最寬敞椅距，配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器。

長榮航空表示，持續朝淨零碳排目標前進，此架配備新豪經艙的波音787-9客機飛渡返台時，添加混和比例30%的永續航空燃油(SAF)執飛，全程減少約6萬3000公斤的碳排放量。（編輯：張均懋）1140217