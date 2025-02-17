泓德能源與三菱電機設合資公司 布局日本再生能源

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（中央社記者張建中新竹17日電）泓德能源董事會今天決議與日本三菱電機株式會社在日本設立合資公司，推動日本能源資源聚合業務。三菱電機亦參加泓德能源私募案，成為泓德能源前10大股東。

泓德能源指出，合資公司HeLM Aggregation株式會社預計2025年4月成立，將整合泓德能源在儲能與再生能源案場開發、智慧電力交易及綠電媒合的經驗，以及三菱電機能源管理系統套裝軟體及其在日本市場的資源等，共同推動再生能源聚合及電網儲能業務。

泓德能源表示，三菱電機以每股新台幣180.4元取得泓德能源375萬1608股私募增資股，總金額約6.77億元，持股比重約3.07%，成為泓德能源前10大股東。

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此外，泓德能源指出，旗下日本子公司泓德能源科技日本株式會社將與另類投資管理公司Brawn Capital合作，計劃投資59億日圓，約新台幣12.39億元，在北海道札幌市設置50MW（電池總容量為104MWh）的儲能案場「Project Hikari」。

泓德能源表示，此項目由Brawn Capital開發，建置及案場維運則由北海道電工負責，預計2025年底併網，期待未來交由泓德能源與三菱電機的合資公司進行交易。（編輯：林家嫻）1140217