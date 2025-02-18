川普關稅不確定性未散 法人看台股短線震盪

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台積電17日股價回升，率領台股反彈上漲352.72點或1.52%，收在23505.33點，站回所有均線。不過法人提醒，美國總統川普多次點名台灣搶走美國晶片生意，先前也傳出川普政府計劃2月18日起對半導體課徵關稅，不確定因素未散，預期台股短線難脫整理格局。

週一美股因美國華盛頓誕辰紀念日休市一天，台指期夜盤維持平盤。

富達國際基金經理白芳苹分析，川普（Donald Trump）帶來的關稅不確定性，造成股市走勢震盪，投資人情緒謹慎，預期台股將維持震盪多頭格局。其中AI人工智慧需求伴隨新產品及新應用陸續推出，仍是支撐台股表現的主要動能。

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白芳苹觀察，中國新創公司DeepSeek推出低成本、高效能的AI模型，使市場重新評估對AI的資本支出結構，預估短期市場將持續波動。然而在低成本AI趨勢下，將推動更多國家、中小企業、個人使用者投入，加速提升AI滲透率，推動AI相關產品總體需求與市場規模上升。

其中邊緣AI解決方案廠商可望明顯受惠，尤其在資安顧慮下，企業將更傾向使用本地端的AI模型，帶動整體邊緣AI硬體設備升級潮。（編輯：楊凱翔）1140218