台股漲160.78點
2025/2/18 13:43
（中央社台北18日電）台北股市今天收盤漲160.78點，為23666.11點，漲幅0.68%，成交金額新台幣3307.85億元。
加權指數開盤為23550.50點，盤中最高23666.11點，最低23454.09點；不含金融股指數20658.92點，漲149.85點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.40%、食品股漲0.08%、塑化股跌1.84%、紡織股漲0.91%、機電股漲0.97%、造紙股跌0.92%、營建股漲0.43%、金融股漲0.29%。
委買張數1971萬3750張，委賣張數1177萬8414張，成交張數661萬8638張。
收盤時上漲476家，下跌445家，持平133家。
成交量前5名個股為華邦電、和大、元大滬深300正2、元大台灣價值高息、國泰永續高股息。
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漲幅前5名個股為昇陽半導體、富爾特、鮮活果汁-KY、達運光電、康普。
跌幅前5名個股為藥華藥、泰福-KY、昶昕、錼創科技-KY創、聯上發。1140218
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