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科技股領漲引發獲利了結賣壓 亞股收盤漲跌不一

2025/2/18 19:41
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（中央社香港18日綜合外電報導）中國國家主席習近平昨天會見馬雲等民企大咖，激勵香港股市今天重拾科技股帶領的漲勢，亞洲股市開盤也應聲走揚。但其後部分投資人選擇獲利了結，漲勢後繼乏力，收盤有漲有跌。

法新社報導，習近平昨天出席中國民營企業座談會，見到的大老闆包括阿里巴巴創辦人之一馬雲、華為創辦人任正非及電動車業巨擘比亞迪的執行長王傳福。

這場會面提供投資人一些亟需的疑慮化解，並令人對中國科技產業恢復榮景抱持期待。

澳洲國民銀行（National Australia Bank，NAB）市場經濟學部主任史垂克蘭（Tapas Strickland）表示：「這被視為他（習近平）已結束對科技業打壓、即將採取親商政策的強烈信號，藉以協助重振經濟。」

港股今天開盤爆出一陣買氣後，投資人卻趁機將今年以來一路強勁漲勢獲利了結，收盤漲幅縮小至1.6%。其中阿里巴巴股價勁揚3.4%，騰訊收高2%，網易收漲近3%。

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東京股市今天收盤小漲0.3%，新加坡、首爾、台北、馬尼拉、曼谷與雅加達股市也都收高。

但上海股市收挫0.9%，雪梨和威靈頓股市也皆收低。其中澳洲中央銀行澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）宣布自2020年底以來的首度降息。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140218

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