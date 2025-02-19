赴德參加無人機展 翁章梁：拓展亞創中心商機

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣長翁章梁18日參加德國XPONENTIAL無人機展，他說嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）是「無人機國家隊」重要基地，期待藉展會締結與國外合作契機。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，XPONENTIAL無人機展18日至20日在德國杜塞道夫會展中心舉行，翁章梁與台灣卓越無人機海外商機聯盟率無人機業者赴德參展，展覽會場特別設有台灣館。

翁章梁表示，這次共有來自33個國家、184家廠商參展，台灣廠商包含亞創中心在內共有22家展出，嘉義縣作為「無人機國家隊」重要發展基地，已成為所有國內、外無人機業者集中採購中心。

翁章梁說，為更有效向世界展現台灣技術實力與產業聚落優勢，今年亞創中心更結合台灣卓越無人機海外商機聯盟力量共同展出，期待藉由展會締結與國外合作契機，進入國際市場。

嘉義縣經發處表示，XPONENTIAL展會已有40多年的歷史，是無人載具產業界規模最大、最具權威性的展會。國內參展業者包含亞創中心、漢翔航空、智飛科技、中光電、雷虎科技、工研院、緯創資通等22家。

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此外，在會場展出雷虎的T-400無人機Seashark 700水面載具、TM-450微型無人機；智飛的TU- 30VG定翼無人機；艾知的A03、L1V無人機；富蘭登的UA50V無人機；璿元的SKYPOWER、SKYLINK3無人機及坤暐的KSB450、徘迴者PROWLER無人機。

經發處表示，國內業者此次參展展現了台灣無人機產業的研發實力與技術突破，更期待藉由國際平台推動產業鏈接軌，打入全球供應鏈市場。（編輯：林恕暉）1140219