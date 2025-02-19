創新板2.0放寬投資人限制 日均成交值放大253%

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）證交所去年底取消合格投資人限制，讓創新板的合格投資人從原本約30萬戶，大幅放寬到全市場約1300萬戶投資人，根據證交所最新統計，自今年1月6日創新板2.0正式上路，至2月14日短短1個多月，總成交金額已超過2024年全年度的3成，日均成交值也較2024年成長253%。

證交所表示，除了成交量放大，創新板個股表現優異，創新板指數漲幅超越大盤。目前創新板有19家公司掛牌，今年以來指標個股表現凸出。

根據證交所統計，截至2月14 日，鴻華先進（2258）今年以來股價漲幅24%，日均成交值更躍升284%；首家創新板上市公司錼創科技-KY（6854）今年以來股價上漲29%，日均成交值大幅成長567%，另外台灣創新板指數今年以來漲幅達16.75%，績效表現也超越大盤。

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創新板2.0除了放寬投資人限制，也同步加強創新性審查，引進外部專家提升創新性審查嚴謹度，希望挑選出更多優質的新經濟企業加入。證交所今天表示，已有多家優質創新公司啟動申請創新性審查。

證交所董事長林修銘日前表示，創新版2.0是一場產業鏈的變革，期望能更精準吸引具高成長潛力的創新型企業，在台灣茁壯成長，開創屬於他們的未來，並帶動台灣整體經濟升級轉型；也期望擴大投資者的基數，無論機構或個人投資者均能享有參與創新型企業成長茁壯的投資機會。（編輯：張均懋）1140219