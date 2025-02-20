和康生技限制經銷商轉售價格 踩公平會紅線遭罰30萬

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）公平會今天發布新聞稿指出，公平會接獲檢舉，和康生物科技股份有限公司限制經銷商的關節內注射劑產品轉售價格，已經踩到紅線，經19日委員會議決議通過，確認違反公平交易法第19條第1項規定，處新台幣30萬元罰鍰。

關節內注射劑是治療退化性關節炎疼痛方式之一，醫師直接在患者關節腔中注射具有潤滑效果的玻尿酸，可減緩關節磨損情形、增加關節活動度，並減輕關節疼痛。

公平會指出，關節內注射劑可分為1、3、5劑型，相同劑型的關節內注射劑產品，申請的健保支付點數相同，價格通常是經銷商爭取醫療院採購的主要競爭方式。

然而，和康公司與經銷商的合約中載明，為因應市場狀況，產品市場訂價或調整，應與和康公司先行討論後再發行。

不過公平會表示，即使經銷商已與醫療院所商定價格，和康公司也要求經銷商重新以近3倍的價格與原醫療院所議價，對原訂單暫停出貨，形同以斷貨方式，迫使經銷商接受和康公司所提出的市場價格，顯然已限制經銷商對關節內注射劑產品的轉售價格。

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公平會表示，和康公司是國內主要關節內注射劑供應業者，具有相當市場力，和康公司限制經銷商轉售價格，不只減損經銷商透過價格爭取交易機會，削弱經銷商競爭能力，也讓醫療院所無法因市場競爭而取得較低價格的商品，已對整體市場帶來不利結果，違反公平交易法第19條第1項規定。

公平會提醒業者，事業採行限制轉售價格行為，將使下游業者無法依據各自所面臨的競爭狀況訂定售價，也讓市場無法呈現效能競爭的結果，是公平交易法原則禁止行為，事業經營應切實遵守公平交易法相關規定，避免觸法。（編輯：潘羿菁）1140220