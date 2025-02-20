成本增及匯兌損失衝擊 南僑1月獲利年減近5成

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（中央社記者何秀玲台北20日電）油脂大廠南僑今天公告1月自結獲利為新台幣5917.8萬元，年減49.38%，每股純益為0.24元。南僑表示，獲利減少主因營收占比最高的中國大陸1月值農曆春節，工作天數少，加上油脂成本不斷上揚，中國市場只能先緩步漲價，還有泰銖匯兌損失影響所致。

南僑總裁李勘文向中央社記者表示，看好今年中國大陸有望逐漸出現振興需求，漲價也一步步在做，會讓獲利回到正軌，「看起來有往好的方向走」。

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李勘文說，1月雖然因農曆過年關係，工作天數少，中國大陸銷售量有少一些，不過營收仍有增加，為21.7億元，年增5.21%。1月獲利減少近5成，是因油脂成本不斷上揚，且中國大陸消費信心尚未完全恢復，很難漲價到位。

至於匯率方面，由於南僑在泰國有設廠，李勘文說，目前泰銖匯率很高，幾乎與新台幣一樣，泰國因外銷為主，一旦泰銖升值，美元換算成泰銖就會減少，使1月獲利受到匯兌損失衝擊。（編輯：林家嫻）1140220