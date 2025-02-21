宏碁布局AIoT 取得振樺電29%股權躍最大股東

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（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦品牌廠宏碁董事會2023年12月決議透過投資、間接取得工業電腦廠振樺電10.8%特別股後，今天宏碁決議以不超過新台幣34.48億元，取得振樺電法人股東富逸投資25.6%及Embedded City Limited（ECL）100%普通股。

振樺電告訴中央社記者，完成交易後，宏碁將持有振樺電29%股權，躍居最大股東。宏碁集團資源有助振樺電推展場景定義智能設備（Scenario-Defined Appliance，SDA）商業模式，未來可望從北美跨足歐洲及亞洲市場。

本次交易宏碁將間接取得ECL子公司雲川興業100%股份，以及雲川興業持有振樺電100%特別股（占振樺電已發行普通股及特別股股份總數約29%）。完成交易後，宏碁將間接承擔富逸投資及雲川興業的全部資產及負債。

宏碁發布新聞稿說明，希望藉此深化人工智慧物聯網（AIoT）產業布局，擴大企業對企業（B2B）發展能量，以及增加未來與振樺電及其子公司崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）全球相關業務合作機會。

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宏碁表示，相當認同振樺電的場景定義智能設備商業模式。在SDA模式下，振樺電及其子公司除了協同設計整合之外，也負責所有供應鏈、生產、物流、部署以及後續維運服務。

未來宏碁全球布局及子公司Enfinitec與海柏特服務網路，將有機會協助振樺電SDA模式的國際拓展。宏碁將藉由規模及經驗，與主導振樺電轉型的云拓資本及創辦家族繼續合作，支持振樺電邁向永續發展願景。（編輯：林家嫻）1140221