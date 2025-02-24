0050之後 國泰台灣加權正2 ETF也宣布啟動分割案

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（中央社記者曾仁凱台北24日電）元大台灣50（0050）2月中宣布啟動台灣首起ETF分割案，引起市場關注。國泰投信今天宣布，旗下正向2倍ETF國泰台灣加權正2（00663L），將於4月21日召開受益人會議討論分割案。

國泰投信表示，00663L為正向2倍ETF，自2016年07月14日掛牌至今，伴隨台股成長股價攀升，從最初發行價20元，到現在股價已超過200元，等於投資人如果想買1張得花超過新台幣20萬元。希望藉由分割，降低投資人進場門檻。

若按00663L於21日收盤股價228.3元計算，預估執行分割作業為「1拆11」，原有投資人如持有1張00663L，分割後持股將從1張變成11張，而每單位淨值降到約20.75元，總資產價值維持不變。

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國泰投信表示，00663L股票分割案，最後過戶日為3月22日，受益人會議書面決議通知書及表決票將於3月26日前以掛號寄出，電子投票時間為3月28日至4月18日晚間11時59分止，受益人會議書面決議表決票務必須於4月18日下午4時前送達或寄達公司。

投資人可透過集保網站進行電子投票，或回郵寄回表決票，預訂於4月21日上午10時以書面方式召開受益人會議，決議是否分割，通過門檻為經持有代表已發行受益憑證的受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意。分割前最後交易日為6月3日，6月4日起停止交易，預定於6月11日恢復交易。（編輯：潘羿菁）1140224