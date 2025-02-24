台積電：日本第2座晶圓廠計畫不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北2025年2月24日電）日本媒體今天報導，台積電熊本二廠動工時間修改為「今年內」，但2027年底投產時間不變。對此台積電接受記者詢問回覆，JASM在日本第2座晶圓廠計畫維持不變，目前無進一步資訊可分享。

日媒今天報導，台積電熊本二廠的開工時間，從原先規劃的今年3月修改為「今年內」，不過投產時間不變，目標仍是在2027年底前營運投產，台積電熊本二廠規劃在日本生產6奈米半導體晶圓。

對此台積電晚間接受記者詢問回覆，JASM（日本先進半導體製造）在日本第2座晶圓廠計畫維持不變，目前無進一步資訊可分享。

透過 Google News 追蹤中央社

檢視台積電布局概況，美國亞利桑那州第1座晶圓廠提前在2024年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。

台積電在日本熊本的第1座特殊製程技術晶圓廠也在2024年底開始量產，德國德勒斯登的建廠進度順利，預計2027年量產。（編輯：林克倫）1140224