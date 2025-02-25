台澎第3海纜故障 中華電：不影響通信最遲5月修復

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（中央社記者江明晏台北25日電）中華電信說明，台澎第3海纜於今天清晨3時3分發生異常故障，已自動由台澎第2海纜疏轉訊務，台澎用戶各項通信服務均不受影響，預計最遲於5月修復，也將對可疑船隻依法進行求償。

中華電信表示，台澎第3海纜於今天清晨3時3分，因芯線發生異常故障，當下台澎第3海纜通信自動轉由台澎第2海纜疏轉，對台澎用戶的語音、行動、網際網路及各項通信服務均不受影響。

中華電強調，除上述海纜外，台澎間通信尚有澎金第1、澎金第3及台金第2等海纜多重環路互為保護。

另外，中華電信說明，已於台澎間建置8.2G微波電路以提升網路韌性。

中華電信指出，於障礙發生第一時間即通報主管機關，同時提供相關資訊通報海巡單位，請求協助查緝可疑船隻，海巡署及交通部航港局等相關單位，已於當天中午12時30分將可疑船隻帶回安平港接受調查。

中華電信表示，將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法進行求償。

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障礙發生後，中華電已立即通知國際海纜維運組織（東南亞及印度洋海纜船區）安排維修，考量船期、海象等因素，預計最遲於5月修復。

交通部長陳世凱日前參訪中華電信全區網管中心時強調，精進網路韌性與多重備援的重要，並請中華電持續強化海地星空網路通信布建，包含擴建海纜、微波及低中高軌衛星等多元化通信系統，以因應政府、企業與民眾通信需求。中華電信董事長簡志誠也表示，中華電信會全力以赴。（編輯：林家嫻）1140225