加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／西班牙6局下陽春砲追分 台灣5比3領先
首頁 / 產經

金管會：股東會委託書維持紙本 排除適用電子簽章法

2025/2/25 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北25日電）金管會今天表示，考量電子簽章法上路，恐讓公發公司股東會委託書在實務運作上有困難，將修正以法規命令排除適用，未來股東會委託書仍以紙本方式進行，預計今年5月14日施行。

金管會今天舉行例行記者會，證期局副局長高晶萍說明，電子簽章法於2024年5月15日修正公布後，電子文件及電子簽章相關規定要以電子簽章方式完成簽署，進而影響股東會使用委託書的規則。

高晶萍說，證期局委外研究後，顯示現階段不建議以電子化方式徵集，證期局徵詢相關業者、股務代理、通路業者等利害關係人意見後，評估現階段電子化尚有窒礙難行之處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高晶萍指出，為確保委託書徵求及非屬徵求作業所涉及的相對人權益均受到完善保障，金管會明定股東會委託書徵求及非屬徵求相關書面文件須簽名或蓋章者，將以法律排除適用電子簽章法。

另外，高晶萍說明，因為電子簽章法公布後將在今年5月實施，過去金管會以紙本方式的公告將失效，為了讓此次新修正的法規可以順利銜接，金管會將預告時間縮短為30天，修正條文將於今年5月14日施行。（編輯：林家嫻）1140225

#金管會
#證期局
#高晶萍
#電子簽章法
高晶萍
金管會籲上市櫃公司修章程 訂盈餘提撥增加員工薪酬金管會召開VASP專法草案座談 拚6月底前報行政院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

57
更多編輯台推薦新聞：