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台灣大結盟精誠打詐 攜韓國電信合作AI-RAN

2025/2/25 20:09
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（中央社記者江明晏台北25日電）台灣大哥大今天宣布，與韓國電信業者SK電訊在AI-RAN領域合作，以優化網路效能並降低成本；台灣大也表示，因應詐騙推陳出新，自主研發企業「反詐戰警」服務，將攜手精誠資訊擴大經銷體系。

台灣大哥大今天透過新聞稿宣布，與韓國電信業者SK電訊於人工智慧無線存取網路（AI-RAN）領域進行合作，共同關注AI-RAN的發展，針對AI-RAN智慧節電與自動化網路等關鍵技術進行交流，優化網路效能並降低成本。

台灣大哥大表示，與SK電訊長期合作，自2020年推出5G服務以來，雙方即在5G NSA與SA技術演進、頻譜重耕（Refarming）、網路規劃與節能工法等多領域展開交流，本次合作重點的AI-RAN是新一代智慧網路的關鍵技術，可透過AI強化無線網路效能，實現自適應網路配置與智慧節能。

台灣大強調，今年全球行動通訊大會（MWC）上，台灣大也將與韓國電信業者SK電訊技術合作，探討如何將AI與網路自動化技術導入現有網路架構，提升網路效能與穩定性，雙方也關注網路永續發展與成本管理，透過AI技術提升基地台能效、降低電力消耗與營運成本。

此外，詐騙手法推陳出新，台灣大哥大推出自主研發企業「反詐戰警」服務，並於今天宣布攜手精誠資訊擴大經銷體系。

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台灣大表示，今年「反詐戰警」新增「LINE偵測功能」，運用AI與大數據技術，主動偵測偽冒LINE帳號、企業網站、社群、APP等，迄今已主動偵測超過3.1億個可疑網域，並提供即時預警與下架服務。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，截至2024年「反詐戰警」已助上百家企業攔截超過12萬件偽冒詐騙，並帶動2024年營收成長350%，與精誠資訊的經銷合作，台灣大將加速插旗企業用戶市場。（編輯：林興盟）1140225

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