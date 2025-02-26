加速AI應用 經部啟動智慧創新大賞祭最高獎金百萬

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（中央社記者劉千綾台北26日電）經濟部今天宣布智慧創新大賞正式開跑，祭出最高獎金達新台幣100萬元。為厚植台灣AI產業競爭力，經濟部長郭智輝表示，上任至今已培育6萬名AI人才，目標為4年培育20萬名，希望台灣在2027年超韓趕星，AI軟體應用能躋身全球前3名。

經濟部今天舉辦「智慧創新大賞」（Best AI Awards）啟動記者會，經濟部長郭智輝出席致詞表示，台灣晶片與伺服器製造能量穩居全球第1，在政府與產業的共同努力下，AI軟體應用排名已從去年的第26名提升至第21名，今年底目標則是進入全球前14名。

為培育台灣AI人才，郭智輝表示，將祭出培育百工百業20萬AI人才、海外攬才、智慧創新大賞及研擬租稅優惠4支箭，打造良好的AI創新環境並吸引國際一流人才，達到超韓趕星，躋身全球前3的目標。

郭智輝補充，目前已培育6萬名國內AI人才，未來將透過2＋4計畫招攬僑外生來台，除了解決國內人力不足問題，未來也可藉由機器人、生成式AI等技術整合，提升國家的生產力和勞動力。

經濟部產業技術司長邱求慧表示，智慧創新大賞的目標是成為台灣AI的奧斯卡獎，將邀請產學界、國際人才共襄盛舉，競賽類別有AI應用與IC設計2類，並分為學生、新創及中小企業、企業公開與國際4大組別，報名截至4月8日，頒獎典禮規劃5月辦理。

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技術司表示，這次競賽學生組最高獎金30萬元，企業公開組、新創及中小企業組、國際組的最高獎金則高達100萬元。

技術司表示，期望透過這次競賽加速AI創新技術與新創產業在台灣落地發展，打造更具競爭力的AI產業生態系，讓台灣在全球AI競爭中持續領航維持競爭力、引導台灣邁向人工智慧島。值得注意的是，智慧創新大賞活動的徵選影片跳脫傳統MV的製作方式，從音樂、歌詞到影像全部都由AI技術生成。（編輯：潘羿菁）1140226