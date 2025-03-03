白宮會談破局及關稅威脅 利空罩頂新台幣貶破32.9元

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）美烏白宮會談破局、關稅烏雲罩頂，國際利空籠罩下，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元開盤不久即貶破32.9元，一度重貶1.5角，收盤收32.917元，貶值9.7分，寫近1個月最低價，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.78億美元。

228連假期間，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的白宮會談破局，未能簽署礦產協議，加上美國對加拿大與墨西哥課徵關稅計畫將於4日如期生效，且對中加徵10%關稅，推升市場避險情緒，並使美元指數強勢表態。

外匯交易員指出，國際政治利空接連來襲，助長美元指數站穩107之上，亞幣倒成一片，大環境已讓新台幣趨貶。

另外，台股在連假後補跌重挫，指數終場收在22756.25點，摜破半年線約22850點，下跌296.93點，且外資大砍台股新台幣572億元，也加重新台幣貶勢。

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美元走強、台股下挫加上熱錢出走，新台幣兌美元今天以32.86元開盤不久，旋即貶破32.9元，出口商月初不急於拋匯，匯價缺乏有力支撐，盤中最低觸及32.97元、重貶1.5角，終場收在32.917元，創2月5日以來、近1個月最低。

外匯交易員分析，川普關稅措施持續干擾，可能讓台灣股匯市表現偏弱，不過觀察過去經驗，川普不樂見強勢美元，且貨幣貶值將削弱關稅效果，當美元走弱，亞幣便能獲得喘息機會；只是川普新一輪關稅措施若劍指台灣，勢必對金融市場造成動盪，正負面因素如何影響股匯表現，只能靜觀其變。（編輯：楊蘭軒）1140303