大魯閣：插旗美國今年至少開6店 放眼日本市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）大魯閣進軍美國市場，發言人許俊麒表示，首店將在3月中旬於美國德州開幕，第2、第3家店會位於鄰近台積電的亞利桑那州鳳凰城，今年還會在美國開出3、4家店，大魯閣也設立日本子公司，評估赴日發展的機會。

大魯閣今天舉行媒體交流會表示，2023年6月拍板進軍美國計畫，今年正式插旗美國市場，開設棒球主題的運動娛樂中心，第一家TAROKO Batting Center將於3月中旬在美國德州休士頓的Katy開幕，第2、第3家店都位於亞利桑那州鳳凰城，將於第2季開出，今年還將拓展到加州洛杉磯及美國其他城市。

發言人許俊麒表示，過去台商積極西進，但現在東進是趨勢，今年簽約店數已達7家店，至年底前還會有3到4家店陸續開出，今年至少開出6、7家店

他進一步分析，美國定價大約是台灣的3倍，使用率應該也能達到台灣的水準，美國租金大概是台灣2倍，人力平均是4倍左右，但自動化設備較多，獲利能力會比台灣好。

此外，大魯閣董事會先前決議通過投資設立日本子公司，資本額為2億日圓，許俊麒表示，將瞄準日本商場設置以棒球為主題的棒球休閒設施，也接觸業主打算承租現有打擊場，由於目前日本打擊場少見連鎖集團化的經營，對大魯閣來說會是不錯的市場，目前還沒時間表，仍在評估中。

目前大魯閣在全台約有10家大魯閣棒壘球打擊場、3家保齡球館、9家遊戲愛樂園親子館，3家滑輪場、2家岩盤浴場。

大魯閣表示，旗下打擊場經營業績與棒球賽熱度息息相關，去年11月台灣奪下世界12強棒球賽冠軍後，大魯閣同檔期業績就維持年增3成左右的力道，今年過年檔期也維持3成的同期成長。

此外，大魯閣今天公布114年股東會紀念品，將送出總價值4000元的折價券，透過官方APP提供股東回饋，包含800元消費抵用券及8張「每月買1送1券」，零股股東也能領，持有1000股以上的股東，還可獲額外800元消費抵用券。

透過 Google News 追蹤中央社

大魯閣說明，114年股東會5月26日舉行，3月25日為最後買進日，且會抽出領取紀念品的3名股東前進美國MLB觀賽。

大魯閣表示，自110年起，透過APP發送股東會紀念品，帶動股東人數逐年攀升，113年大魯閣股東人數已超過19萬人。（編輯：張均懋）1140304