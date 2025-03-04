經部：台積電赴美是回應客戶需求 鞏固台灣領導地位

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（中央社記者曾智怡台北4日電）台積電將擴大投資美國，經濟部表示，政府與台積電長期保持良好合作默契，台積電海外投資是基於長期競爭力考量，並回應全球客戶需求，不僅沒有影響台灣在全球半導體產業核心地位，反而強化其全球影響力，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的領導地位。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間研發中心，這專案將是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

經濟部產發署晚間透過新聞稿表示，台灣半導體產業一直是國內高科技產業與經濟成長的重要引擎。台積電在全球投資的同時，在台投資高階製造計畫仍持續推進，包含2奈米、1.4奈米及以下製程的技術突破與產能提升。

產發署指出，台積電除了台灣全球研發中心早已於2023年啟用，也在中科與南科持續擴建晶圓廠，並加強與本地供應鏈合作，在滿足全球市場需求的同時，確保台灣仍為全球半導體創新核心。

產發署強調，對於有助產業競爭力提升的發展策略，政府一向支持，無論台灣的先進產業如何進行全球布局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府與產業界的共同立場，「這個立場絕不動搖」。

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經濟部指出，台積電海外投資是基於長期競爭力考量，並回應全球客戶需求，有助於強化全球半導體供應鏈的穩定性；對台灣來說，只要合乎國家戰略布局，都是力量的延伸。

經濟部表示，政府亦將持續透過公私協作模式、投審機制與政策規劃，與企業共同維護高科技產業的長遠利益，確保台灣在全球半導體產業的關鍵地位。（編輯：楊蘭軒）1140304