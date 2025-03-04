加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台美半導體前景
新聞專題
台美半導體前景1/65
首頁 / 產經

經部：台積電赴美是回應客戶需求 鞏固台灣領導地位

2025/3/4 22:23（3/4 22:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台積電美國廠外觀。（中央社檔案照片）
圖為台積電美國廠外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）台積電將擴大投資美國，經濟部表示，政府與台積電長期保持良好合作默契，台積電海外投資是基於長期競爭力考量，並回應全球客戶需求，不僅沒有影響台灣在全球半導體產業核心地位，反而強化其全球影響力，進一步鞏固台灣在全球供應鏈的領導地位。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間研發中心，這專案將是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

經濟部產發署晚間透過新聞稿表示，台灣半導體產業一直是國內高科技產業與經濟成長的重要引擎。台積電在全球投資的同時，在台投資高階製造計畫仍持續推進，包含2奈米、1.4奈米及以下製程的技術突破與產能提升。

產發署指出，台積電除了台灣全球研發中心早已於2023年啟用，也在中科與南科持續擴建晶圓廠，並加強與本地供應鏈合作，在滿足全球市場需求的同時，確保台灣仍為全球半導體創新核心。

產發署強調，對於有助產業競爭力提升的發展策略，政府一向支持，無論台灣的先進產業如何進行全球布局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府與產業界的共同立場，「這個立場絕不動搖」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經濟部指出，台積電海外投資是基於長期競爭力考量，並回應全球客戶需求，有助於強化全球半導體供應鏈的穩定性；對台灣來說，只要合乎國家戰略布局，都是力量的延伸。

經濟部表示，政府亦將持續透過公私協作模式、投審機制與政策規劃，與企業共同維護高科技產業的長遠利益，確保台灣在全球半導體產業的關鍵地位。（編輯：楊蘭軒）1140304

#經濟部
#魏哲家
#台積電
#白宮
#美國史
#產發署
魏哲家
郭智輝：支持台積電全球布局 先進製程仍留台灣台積電半導體議題 賴總統曾訪張忠謀魏哲家
台美半導體前景
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電擴大對美投資 專家楊光磊：關鍵技術一定在台灣
202
更多編輯台推薦新聞：