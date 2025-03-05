研調：3月電視面板價估續揚 關稅變數恐影響漲幅

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（中央社記者潘智義台北5日電）研調機構集邦科技今天表示，面板價格受到美國關稅變數影響，買賣雙方的角力未來數月將再次出現。目前中國以舊換新政策仍刺激一定的需求，預估3月電視面板價格仍可維持漲勢，但不排除漲幅可能開始收斂。

集邦科技今天公布3月上旬面板報價，電視、液晶顯示器（Monitor）面板上漲，但筆電面板持平。

集邦研究副總經理范博毓說明，3月面板需求雖然仍維持穩定，但受到如關稅問題的紛擾已有雜音出現，品牌客戶目前仍按部就班，依照採購計畫維持對面板的採購動能，但不排除一旦終端需求出現變化，將開始修正訂單。

同時，面板廠多半也意識到上述風險，釋出一旦需求開始修正，將即刻採取調控產能的方式，以維持供需穩定等訊息。因此，集邦預期，買賣雙方在未來數月對面板價格走勢的角力將再次出現。

集邦預估，3月32吋電視面板上漲0.5美元、43吋漲1美元、50吋持平，55吋與65吋上漲1美元，75吋預估上漲2美元。

集邦表示，受惠於電視面板價格持續上漲，以及面板廠的持續醞釀，液晶顯示器面板價格可望在3月全面上漲，不過受到關稅等問題干擾，整體市場需求不確定因素增加，因此面板廠與客戶之間對於漲幅的想法仍有顯著落差，彼此需要協商。

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集邦觀察3月液晶顯示器面板價格將呈現小幅度上漲趨勢，不含背光模組面板上漲0.1至0.2美元，而面板模組價格，21.5吋全高清（FHD）預估上漲0.1至0.2美元，23.8吋FHD預估上漲0.2至0.3美元，27吋FHD預估上漲0.1美元。

另外，筆電面板需求近月表現相對平穩，關稅問題對已布局完畢的品牌而言，衝擊相對較小，而尚未布局的品牌也正加速推進，且也已提前備貨預作準備，因此第1季需求相對持穩，面板廠、品牌商多先採取觀望態度。（編輯：楊凱翔）1140305