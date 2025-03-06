熱錢出走股匯雙挫 新台幣收32.854元淪最弱亞幣

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）市場憂心關稅將衝擊美國經濟及通膨，美元指數創逾1年最大跌幅，亞幣紛紛轉揚，但受到台股下挫拖累，新台幣今天收盤收32.854元，貶3.8分，淪為最弱亞幣，台北及元太外匯市場總成交金額16.165億美元。

美國總統川普持續推進關稅計畫，增添全球經貿秩序的不確定性，加上美國最新公布有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示就業放緩，加深市場對美國經濟的憂慮。

美元指數近日明顯露出疲態，加上歐元轉強，美元指數創逾1年最大跌幅。根據央行統計，美元指數今天重摔1.03%，非美貨幣齊走揚，歐元強彈1.17%，亞幣方面，人民幣升值0.22%，韓元勁揚0.31%，日圓強升0.73%，僅新台幣黯然下挫0.12%，淪最弱亞幣。

新台幣兌美元今天以32.80元開出後，先是反映美元走弱，匯價揚升至盤中最高32.79元，不過隨著台股紅翻黑、熱錢出走，匯價失去支撐，由升轉貶，最低觸及32.87元。

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外匯交易員表示，關稅引發的市場憂慮持續加深，外資操作轉趨保守，不利台股表現，進而拖累新台幣走勢；儘管美元跌勢洶洶，卻未能有效提振新台幣匯率，央行今天略作調節，便是希望新台幣方向不要與主要亞幣差太多。

外匯交易員直言，國際政經局勢動盪，加深金融市場的不確性，俄烏戰爭何時停戰、關稅進展、對等關稅措施等，都是投資人關注焦點；短線除了聚焦美國經濟數據，據以推斷美國聯準會後續貨幣政策路徑，台股是否有新的題材上攻，也攸關新台幣表現。（編輯：潘羿菁）1140306