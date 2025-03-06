台股開高走低收跌156點 權值股欲振乏力

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（中央社記者何秀玲台北6日電）台股今天開高走低，終場下跌156.47點 ，收22715.43點，跌幅0.68%，成交值新台幣3490.04億元；部分印刷電路板類股以及矽光子CPO概念股表現強勢。

電子股今天下跌0.9%，金融股上漲0.4%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.12%。

大型權值股方面，台積電收今天最低1005元，下跌15元，鴻海開高後在平盤之上，終場收平盤173.5元；廣達盤中陷入震盪，收260.5元下跌1.5元。

另外，印刷電路板類股今天表現強勢，銘旺科和高技分別以46.1元、152元攻上漲停；博智上漲5.41%。

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矽光子CPO概念股中，聯亞收389.5元，上漲26元，漲幅7.15%；環宇-KY收126.5元，上漲4元，漲幅為3.27%，波若威收172.5元，上漲4.5元，漲幅為2.68%。

法人表示，川普延後加墨汽車進口關稅一個月，需持續觀察美國關稅政策走向；另外，今年美國4月有晶片關稅、對等關稅等，對市場都將是變數。（編輯：張均懋）1140306