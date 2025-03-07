台積電加碼美國 童子賢：不能活在一個人的武林

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（中央社記者吳家豪台北7日電）台積電擴大在美投資，業界擔憂台灣半導體優勢流失。代工廠和碩董事長童子賢對此給出18字評論，「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧」，並強調台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞。

宏碁創辦人施振榮認為，國際化是台灣國力的延伸。

童子賢今天出席風傳媒11週年社慶論壇，被問到台積電擴大在美投資1000億美元（約新台幣3.3兆元）的看法。他表示，本來已經聽到諸多意見，但意見分歧，他給18字答案：「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧。」

童子賢說，這就像在棒球場，投手往往面對2好3壞而壘上有人，這時候投手的功力與膽識很重要；雖然鼓譟者眾，但他認為要信賴台積電董事長魏哲家的臨場判斷智慧。

童子賢說，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。因為在全球半導體長長的產業鏈中，會有諸多生態，而台積電表現優異，是生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲。但這不是一個人的武林，可以躲在「古墓派」的山林中獨自過活。

童子賢強調，在全球政治經濟生態丕變的今天，走出台灣去占據一個不錯的戰略位置，加強上下游的結盟，也廣結善緣鞏固自己地位，其實是一種「君子豹變」順應生態的選擇。

至於外界有一種論調，談到台積電投資美國就等於掏空台灣之說，童子賢直言那是太誇張的評論。他倒是擔心台灣上下對矽盾的正面與負面迷戀，會加深台灣經濟「荷蘭病」。

童子賢表示，台積電在全球競爭中表現極佳，那是台灣的光榮，但台灣不能只有一個產品、一個產業，因為孤注一擲於單一產業，就好像一座森林植物太過單一，容易有一榮俱榮、一枯俱枯的現象。

童子賢補充說，自己常提到荷蘭病這個經濟學名詞，感覺很對不起荷蘭，其實荷蘭值得尊敬之處在於是少數朝野團結，政治家、資本家、專業經理人、勞工一起團結，把病症解決得最漂亮，讓國家擺脫病症、恢復繁榮的國家。

童子賢也建議聽聽郭明錤、陸行之等分析師的專業意見，還有前台積電研發處長楊光磊的意見也很中肯，不要聽政治名嘴的意見，因為蹭流量的人很多，對產業的來龍去脈並不了解，只會越聽越糊塗。

施振榮今天出席「掌握智慧醫材國際化的契機」座談會受訪表示，大家都非常關心台積電赴美投資的大規模，從製造的投資到封裝和研發中心。以他個人在台積電擔任20年董事所見，整個國際化是台灣國力的延伸，很明顯台灣的能量遠超過台灣這麼小的市場，在這麼小的地方，人力、土地、水電都沒有辦法支持台商的能量，繼續為全世界做出更具體的貢獻。

施振榮說，台商的國際化從早期的勞力密集，到現在資本密集和腦力密集，到海外去代表台灣的能量在全世界各地生根發展，借重國際上的市場、人才、土地、水電等。

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針對台積電將在美設立研發中心，施振榮表示，魏哲家昨天提到台積電在台灣的研發能量以萬人為單位，在美國以千人為目標，基本上最先進的技術都留在台灣。

施振榮說，80年代日本是世界第一，但不願意做技術轉移，不願意投資到國外的技術，結果造成失落的30年，是很可惜的一件事，「產業空洞化」就是日本政治人物發明的名詞，他希望台灣不要像日本一樣自守，以免未來發展受限。（編輯：張均懋）1140307