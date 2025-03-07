華邦電2月營收回升 威剛創歷年同期次高

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（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體廠華邦電和威剛2月營收同步攀升，華邦電2月營收新台幣63.54億元，月增4.73%。威剛2月營收33.43億元，為歷年同期次高水準。

華邦電自結2月營收63.54億元，月增4.73%，年增2.35%；累計前2月營收124.2億元，年減1.51%。華邦電先前表示，營運已落底，未來幾季業績應可優於2024年第4季水準。

華邦電指出，下半年網通市場狀況可望改善，將帶動動態隨機存取記憶體（DRAM）供過於求情況好轉，產品價格有機會上揚。

威剛自結2月營收33.43億元，創歷年同期次高，略低於2007年2月的33.97億元水準，月增18.79%。累計前2月營收61.57億元，年減10.84%。

威剛表示，近期DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）現貨價都已回穩，通路客戶備貨明顯提升，也接獲多家大廠新訂單，3月可望延續出貨動能，推升第1季營運穩步向上。

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威剛指出，AI應用發展持續發酵，不僅高頻寬記憶體（HBM）供不應求，伺服器用DDR5供貨也相當吃緊，使得DRAM廠產能排擠情況加劇，加上多家NAND Flash廠陸續減產效應顯現，記憶體市場供給獲得控制，庫存逐步回歸健康狀態，預期DRAM與NAND Flash合約價可望築底，再跌空間相當有限。

威剛表示，地緣政治與各國關稅政策仍多變數，上游供應商在產能配置、資本支出都更加謹慎，並以提升獲利為前提，增加高附加價值產品生產比重。產業供給、需求等面向都轉趨樂觀，預期第1季將是今年記憶體產業的谷底，自第2季起可望正向發展。（編輯：楊蘭軒）1140307