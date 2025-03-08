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台積電今年擬徵8000人 碩士工程師平均年薪220萬元

2025/3/8 12:52（3/8 13:01 更新）
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台積電8日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。（台積電提供）中央社記者張建中傳真 114年3月8日
台積電8日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。（台積電提供）中央社記者張建中傳真 114年3月8日
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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電啟動校園徵才活動，2025年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約8000名新進員工，碩士畢業新進工程師的平均年薪達新台幣220萬元。

台積電今天前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。除了台大，台積電將於3月起巡迴各大專院校參與校園就業博覽會及徵才說明會活動。

台積電指出，將陸續於台師大、台科大、北科大、政大、中央、中原、元智、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、中山與屏科大，共舉辦19場實體活動，並安排5場線上徵才說明會，包含中、英、日文語系，以符合公司國際化人才的需求。

台積電表示，為了持續支援業務成長與技術開發需求，歡迎電機（子）、電信、光電、物理、材料、化學（工）、機械、資工（管）、工工（管）、環工、商管、企管、財金、經濟、會計、數學、統計、人資、心理、教育、勞工、法律等理工和管理相關科系的應屆畢業生，或具備相關工作經驗的人才加入台積電。

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台積電指出，工作地點包含桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地。

台積電同時宣布，展開2025年DNA暑期實習計畫，邀請大三以上學生（碩博士優先）加入，履歷投遞截止日期為2025年5月5日；歡迎學生利用實習機會親自體驗台積電的環境與文化，同時鼓勵學生透過實戰經驗提前培養未來的職場競爭力，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。（編輯：翟思嘉）1140308

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