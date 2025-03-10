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台積電失守千元聯發科下挫5% 台股跌逾百點收22459點

2025/3/10 14:16（3/10 14:42 更新）
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台股10日開低震盪，終場下跌116.92點收22459.15點。（中央社檔案照片）
台股10日開低震盪，終場下跌116.92點收22459.15點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北10日電）市場持續消化美國提出對等關稅的利空消息，台股今天開低震盪，終場下跌116.92點收在22459.15點，台積電今天失守千元關卡，一度下探992元，終場下跌7元，收在998元，聯發科大跌近5%；鋼鐵、食品等傳產族群撐盤。

台股今天開低震盪，早盤試圖翻紅無力，盤中一度下跌近170點，下探22407點附近，台股終場下跌116.62點，收在22459.15點，已經是連續3個交易日下跌，成交值新台幣3379.89億元；電子股下跌0.8%、金融股小漲0.03%；代表中小型股票的櫃買指數跌0.75%。

觀察權值股表現，台積電今天失守千元關卡，終場下跌7元，收在998元，跌幅0.7%；聯發科下跌70元，跌破1400元，跌幅4.78%，高價股世芯-KY下跌逾3%，光通訊指標股聯鈞也下跌3.4%，鴻海平盤作收。

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受惠NAND Flash漲價，記憶體族群華邦電、群聯、威剛、創見逆勢收紅。

傳產族群今天相對強勢，台玻領軍玻璃類股大漲，終場收漲6.85%，台塑化收盤漲3.12%，食品股走揚，大飲、統一、愛之味、泰山強勢表態；鋼鐵族群包括中鋼、中鴻、新光鋼、長榮鋼等上漲。（編輯：潘羿菁）1140310

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