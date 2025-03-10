客戶訂單遽減 台商清祿印尼鞋廠裁員約2000人

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（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼最近出現工廠裁員潮，除了紡織巨頭斯里泰克斯（Sritex）倒閉，解雇逾萬人，還有2間專門為阿迪達斯（Adidas）和耐吉（Nike）代工的鞋廠，因訂單減少自今年初開始已陸續裁員數千人，其中1間是台灣清祿印尼廠。

印尼政府官員日前向媒體證實，位於雅加達近郊唐格朗（Tangerang）的2間大型鞋廠，由於訂單急遽下降，被迫解雇數千名工人。

唐格朗縣政府負責勞資糾紛的官員黛西安蒂（Desyanti）7日告訴雅加達環球報（Jakarta Globe），位於齊庫帕區（Cikupa）的勝利清祿鞋業公司，從1月至今已解雇約2000人。

勝利清祿鞋業公司隸屬台灣清祿集團，據其官網介紹，清祿集團在中國、越南與印尼都設廠，在全球運動鞋製造商中位居領導地位。

黛西安蒂說：「該公司（清祿）表示，裁員的原因是員工人數過多與訂單減少。」

據報導，另一間鞋廠Adis Dimension Footwear則因成本考量，去年解雇了1500人。

黛西安蒂表示，Adis Dimension Footwear去年大規模裁員是由於營運成本飆升及市場需求暴跌，但該公司今年暫時沒有進一步裁員的計畫。

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不過，雅加達台灣工商聯誼會鞋類塑膠組召集人蔡鎮雄向中央社表示，2間鞋廠裁員應是個案，各集團接受訂單的狀況不一，有些增加，有些減少，鞋廠會因應成本調整人力。

蔡鎮雄補充說，印尼鞋廠數量和規模仍持續增加，且近年有許多集團赴中爪哇設廠，因此他認為鞋業大環境仍然不錯。（編輯：唐聲揚）1140310