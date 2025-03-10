證交所：創新板2.0奏效 平均股價淨值比高於上市櫃

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）證交所力推創新板2.0，證交所表示，今年1月6日新制上路後，短短2個月，創新板成交值已超越去年全年度的4成，此外，全體創新板公司平均股價淨值比（PBR）為4.47倍，高於上市公司的2.46倍及上櫃公司的2.85倍，顯示投資人願意給予高成長的創新公司更高估值。

證交所去年底推出創新板2.0，取消合格投資人限制，讓創新板的合格投資人從原本約30萬戶，大幅放寬到全市場約1300萬戶投資人。根據證交所最新統計，創新板2.0自今年1月6日正式上路，2個月來成交值已超越去年全年度的4成，流動性明顯提升。

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證交所表示，近期有創新板公司獲國際指數納入成分股，顯示創新板已進入國際投資人視野，將更進一步引入國際資金活水。而改善流動性後，創新板公司不僅獲得更多投資人青睞，且投資人對於高成長的創新公司，似乎願意給予更高估值。

根據證交所最新統計資料，全體創新板公司的平均PBR為4.47倍，高於上市公司的2.46倍及上櫃公司的2.85倍。如果以類股來看，生技醫療類創新板公司的平均PBR為4.88倍，遠高於上市的3.75倍和上櫃的2.95倍；半導體類創新板公司平均PBR為5.42倍，同樣高於上市的5.08倍和上櫃的3.1倍。（編輯：潘羿菁）1140310