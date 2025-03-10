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面板雙虎友達2月營收年增24% 群創較去年同期成長33%

2025/3/10 16:52
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（中央社記者潘智義台北10日電）面板雙虎友達光電今天公布2月合併營收新台幣246.1億元，較1月增加13.7%，年增24.1%；群創光電自結2月合併營收185億元，較1月減少0.8%，年增33.4%。

群創光電統計，2月大尺寸面板合併出貨量共計855萬片，較1月增加6.8%；2月中小尺寸面板合併出貨量共計3067萬片，較1月增加23.0%。群創將在3月14日舉行法人說明會。

觸控面板廠TPK-KY宸鴻今天公布2025年2月自結合併營收41.5億元，較1月減少7.7%，年減10%。GIS-KY業成日前公布2月自結合併營收41.48億元，較1月減少20.18%；年增29.12%。累計2025年1至2月合併營收93.45億元，年增15.93%。

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研調機構群智諮詢指出，中國農曆春節過後，全球地緣政治風險加劇，美國對中國進口產品加徵10%關稅，並自2月開始實施，雖然美延遲對墨西哥加徵關稅，但不確定性仍高。因此，品牌短期補貨需求依然存在，但可能緩和北美市場提前備貨的急迫性。中國市場以舊換新持續，短期對面板需求形成支撐，但效應將逐漸減弱。

研調機構集邦科技日前表示，面板價格受到美國關稅變數影響，買賣雙方的角力未來數月將再次出現。目前中國以舊換新政策仍刺激一定的需求，預估3月電視面板價格仍可維持漲勢，但不排除漲幅可能開始收斂。（編輯：潘羿菁）1140310

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