拚亞資中心3限制鬆綁 複委託服務開放70歲以上民眾

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（中央社記者羅元駿台北11日電）金管會力拚台灣成亞洲資產管理中心。金管會今天預告解除3大限制，包括修正證券業複委託的年齡限制，70歲以上投資人也能買賣海外股票，並讓專業投資人可自行選擇海外保管機構；另外，擬開放國際保險業務分公司（OIU）可引進新加坡指數型保險商品機制，促進業務發展並活化商品。

金管會證期局今天預告修正規定，證券商受託買賣外國有價證券的推介對象為非專業投資人者，刪除年齡為70歲以下的限制，預告期為60天，最快6月底上路。

金管會證期局副局長高晶萍在今天例行記者會指出，為避免以年齡作為規範標準、有年齡化標籤疑慮，金管會修正「證券商受託買賣外國有價證券管理規則」，以利證券商拓展客戶範疇。

高晶萍說明，消除年齡標籤化後，使對象回歸由證券商依規落實充分瞭解客戶（KYC）、充分瞭解商品（KYP）及適合度分析等評估程序，並依客戶評估後的風險屬性及承受能力推介適合的金融商品。

另外，為讓證券商拓展客戶範疇及滿足客戶跨境資產管理需求，高晶萍指出，將修正明定證券商接受高淨值投資法人及高資產法人客戶委託買進的外國有價證券，可以寄託在委託人指定的外國保管機構保管。

高晶萍補充，截至今年1月底，透過券商複委託的專業投資人不含高資產客戶為2萬7411戶，而高資產客戶為453戶。

至於保險業的部分，金管會保險局副局長蔡火炎指出，為促進國際保險業務分公司（OIU）業務發展並活化OIU商品，金管會預告修正「國際保險業務分公司管理辦法」。

蔡火炎指出，經與壽險公會討論和建議，同意放寬讓壽險業可以研發架構類似新加坡的「指數型萬能人壽保險」，在OIU銷售並吸引外國人購買。

蔡火炎說明，新加坡的指數型萬能人壽保險商品由2帳戶組成，一為固定利率帳戶，另一為追蹤像是標準普爾500（S&P 500）指數的指數帳戶。追蹤指數部分由公司設計，讓保險商品所追蹤的指數上檔有機會、下檔有保護的機制。

為讓新商品的設計有相關法規規定，蔡火炎說，現行規定OIU申報保險商品無法適用保險業各種準備金提存辦法及相關規範者，僅可依美國、加拿大、英國、德國、瑞士及澳洲等6個國家保險監理機關頒定的規定或相關精算準則規範，本次將新增新加坡。

蔡火炎說明，因OIU創新保險商品從事衍生性金融商品交易，進行保險負債部位避險需求時，應向金管會辦理相關程序。

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也就是說，未來若有壽險公司要在OIU研發設計類似新加坡的指數型保險商品時，上架只需向金管會申報；而當保險負債部位有透過衍生性商品避險時，就需要向金管會申請核准才能辦理。這類OIU保險商品最快有望今年問世。

蔡火炎指出，本次修正草案已與產壽險公會及業者充分溝通，為了推動亞洲資產管理中心、促進OIU的業務發展，並強化台灣在國際金融市場的地位，本草案預告期間為14天。（編輯：潘羿菁）1140311