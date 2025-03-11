英業達2024年擬配息1.7元 投資逾17億擴泰國產線
2025/3/11 21:12
（中央社記者吳家豪台北11日電）代工廠英業達受惠於人工智慧（AI）伺服器需求暢旺，今天公布2024年財報，合併營收約新台幣6462.62億元，年增26%；歸屬於母公司業主淨利72.67億元，年增19%；每股盈餘2.03元。董事會決議每股配發現金股利1.7元，配發率約84%。
英業達另公告，為因應業務擴展需要，董事會透過泰國轉投資公司Inventec Electronics （Thailand） Co., Ltd.,，擬規劃廠房裝修及產線設備購置，總投資金額5395萬美元（約新台幣17.74億元）。
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英業達去年第4季合併營收1977.82億元，季增21%，年增54%；營業利益約39.17億元，季增24%，年增54%；歸屬於母公司業主淨利約23.7億元，季增19%，年增19%；每股盈餘0.66元。
從2024全年來看，英業達毛利率為5.2%、營業利益率為1.8%，分別年增0.1個百分點、0.4個百分點，推升獲利表現。（編輯：楊凱翔）1140311
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