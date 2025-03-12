華碩印度踩雷吞53億呆帳 股價挫8%險守600元

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（中央社記者吳家豪台北12日電）電腦品牌廠華碩爆出踩雷，去年第4季認列印度伺服器客戶呆帳高達新台幣53.51億元，導致獲利季減87%，今天華碩股價急殺，盤中最低至595元、逼近跌停，終場收在600元、重挫8.26%。

華碩市值也大幅縮水至4456.56億元，今天一口氣蒸發401.09億元，在台股市值排名從11日的第14名，滑落到今天的第18名。

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華碩財務長吳長榮11日出席法人說明會表示，提列呆帳客戶是印度新設的區域雲端資料中心，有4到5年營運歷史，實際出貨給該客戶的時間是2024年4至6月，目前為止還有大多數的應收帳款無法收款，華碩按照內控和會計政策，提列相關呆帳。

吳長榮強調，這次提列呆帳的客戶是特殊案例，占2024年華碩伺服器營收不到10%。華碩與客戶保持密切聯繫，目前該客戶有數個融資項目順利進行，樂觀預期短時間內可以取得資金，向華碩償付帳款。（編輯：潘羿菁）1140312