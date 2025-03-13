台北市2024預售新案 7行政區每坪最低單價躍百萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北13日電）住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，12行政區實價資訊中的最低單價社區，文山、士林、萬華、北投、中正5區能在每坪單價新台幣百萬元以下購得，其中文山與士林區更有6字頭價，萬華和北投區有7字頭價，中正區有8字頭價；其餘7區每坪單價皆破百萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰今天透過新聞稿表示，區域低單價案不乏為低樓層，位置要是在蛋白區，自然反映在價碼上，比方說6、7字頭新案，就有在木柵山區、社子、捷運新北投站等二線地段因素。

即便新案有中正區、中山區市區門牌，卻因分別坐落廈門街、行天宮一帶，相對為平價區，價格沒過多拉抬空間。以行情來看，中正區、中山區新案每坪平均單價都要到130萬元，但此次統計新案最低單價僅分別為87.1萬元、105.5萬元，有明顯落差。

至於坪數大、高總價者，不屬於市場主流，若又非豪宅區地域，便有機會換算出較低單價，像位於萬華區西門生活圈新案，坪數為98.9坪、每坪最低單價72.2萬元則屬此例。

另外，部分推案業者基於品牌定位考量，價位設定平實，如位於大安區大安森林公園、信義區捷運市府站生活圈等地新案，雖擁精華區優勢，每坪平均單價應有150萬元身價，但建商力求銷售績效，以蛋黃區低標水位吸引買氣；大安區新案每坪最低單價為112萬元、信義區新案每坪最低單價為109.9萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳炳辰指出，整體而言，台北市蛋黃區新案每坪百萬元起跳已非新聞，如今連二線地帶的南港區、大同區、內湖區新案也都是百萬元起跳，還不乏低樓層戶別，無差別式遍地百萬宅，或許是台北市新案未來樣貌。

不過陳炳辰也表示，今年延續去年的市況冷氣團，雖台北市房價有鐵板一塊的首都效益，建商仍謹慎看待買氣不振的事實，目前大同區寧夏夜市、內湖區四期、萬華區西門區塊已見價位溫和新推案，希望以誠意開價取代降價打動買方，是接下來建商價格訴求觀察重點。（編輯：林家嫻）1140313