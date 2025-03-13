數發部預算遭砍逾4成 黃彥男：擔憂衝擊台灣數位主權

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（中央社記者蘇思云台北13日電）數發部今年預算遭刪減逾4成，成為立法院朝野質詢焦點。數發部長黃彥男今天表示，預算刪減恐影響與資安有關的AI計畫，擔心因此無法跟上駭客腳步，加上無法出國參與重要會議，也擔憂嚴重衝擊台灣數位主權。

立法院交通委員會今天邀黃彥男列席報告業務概況，並備質詢。黃彥男報告時提到，數發部一部兩署預算原編列新台幣86.59億元，但刪減數為35.82億元，刪減比例約41%，兩者相減後，目前法定預算50.77億元，其中凍結數為17.25億元，目前可動支的金額約33.52億元，凍結部分則要提報告始得動支。

民進黨立委李昆澤擔憂，台灣本土遊戲產業明顯受到預算刪減衝擊，可能拖累台灣數位產業的發展。民進黨立委林俊憲也說，台灣每天面對大量駭客攻擊，外界希望數發部要有最好的績效，但數發部又是預算重災區，以立委角度法看，實在是自相矛盾。

黃彥男表示，數發部掌管遊戲產業、軟體業、資服業、綜合性電商等，希望這些數位經濟產業產值2026年破兆，但現在因預算刪減，對遊戲產業等影響非常大。

數位產業署署長林俊秀坦言，影響非常大，數產署還是會努力協助本土遊戲行銷，也會思考有無不需太多預算但可以執行的方案。

民進黨立委陳素月擔心，數發部肩負產業數位轉型重任，除了數位基礎建設外，還有產業輔導與資安防護等。

黃彥男直言，詐騙集團技術不斷精進，因此也需要投入許多研發工作，因為預算問題，有些工作只能先暫停，如果發生天災人禍，也可能影響通訊韌性，像是低軌衛星布建773個點，今年只能繼續維運190多個點。

近期醫院遭駭客攻擊，黃彥男表示，數發部未來也會跟衛福部加強資安防護，但是駭客攻擊手法也不斷更新，預算遭刪減，可能影響跟資安有關的AI技術計畫，擔心因此無法跟上駭客腳步。資安署出國預算全數被刪除，國際資安交流、演練、稽核都受影響，很多會議無法透過視訊參與，對資安發展有很大影響。

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他以網際網路名稱與號碼指配機構（ICANN）國際會議為例，像是過去都一直爭取「.tw」、「.taipei」要跟台灣申請，但如果數發部無法參與會議，台灣的會員可能會被中國奪取，嚴重影響數位主權。

不過，在野黨立委多數認為預算刪減幅度雖大，但還是可以推動業務。民眾黨立委林國成質疑，問題在主計單位不做適度調整，數發部雖預算被砍，但仍有法定預算，質疑數發部日前開記者會還在對外「裝窮」。（編輯：潘羿菁）1140313