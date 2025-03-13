印尼為美國第15大貿易逆差國 財長：恐遭川普徵關稅

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（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）印尼財政部長穆里亞尼今天表示，在美國主要貿易逆差國家中，印尼排名第15，達到193億美元（約新台幣6364億元），未來印尼可能成為美國總統川普徵收關稅的目標。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，美國去年對印尼的貿易逆差為193億美元。穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）今天表示，貿易戰加劇後，川普2.0可能導致供應鏈中斷。

報導指出，川普（Donald Trump）在首個任期就已經意識到美國與印尼間貿易不平衡的情況，他2018年下令對印尼享有「普遍性優惠關稅制度」（GSP）的待遇進行審查。

美國2020年決定延長印尼對美出口的普惠制待遇，該制度使印尼享有進入美國市場的免關稅待遇。

穆里亞尼表示，「戰爭現已轉向經濟面，曾以規則為基礎的全球貿易將被一舉改變。川普顯然瞄準美國的貿易逆差國。」

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她說：「這是我們真正需要關注的事，若川普向美國貿易逆差國家祭出加徵關稅政策，印尼是排名在第15位。」她所指的是，在美國主要貿易逆差國家中，印尼排名第15名。

另外，針對印尼國內財政赤字，穆里亞尼表示，雖然今年1、2月的稅收下降30%，但政府仍維持原赤字預測，即占國內生產毛額（GDP）的2.53%左右。（編輯：田瑞華）1140313