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微星：AI伺服器營收2026年拚翻倍 評估美國製造

2025/3/14 19:23（3/14 20:16 更新）
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電競大廠微星14日召開法人說明會，董事長徐祥表示，人工智慧（AI）伺服器對營收貢獻仍有限，今年占比估3%至5%，到2026年有望翻倍成長。中央社記者吳家豪攝 114年3月14日
電競大廠微星14日召開法人說明會，董事長徐祥表示，人工智慧（AI）伺服器對營收貢獻仍有限，今年占比估3%至5%，到2026年有望翻倍成長。中央社記者吳家豪攝 114年3月14日
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（中央社記者吳家豪台北14日電）電競大廠微星今天召開法人說明會，董事長徐祥表示，人工智慧（AI）伺服器對營收貢獻仍有限，今年占比估3%至5%，希望2026年翻倍成長，已有數個客戶正在洽談，未來將朝向每年成長50%至100%的目標邁進。

為因應川普關稅戰，徐祥指出，微星正評估在美國設立製造基地，並計劃與印度當地廠商合作擴大在印度生產。未來不可避免將移到台灣或其他地方生產，生產成本和運輸成本會提高，微星未來在價格上也會做適當的反映，以不影響公司獲利為前提。

他說，微星從2022年開始投入AI伺服器，經過這2、3年努力，現在產品已經得到輝達（NVIDIA）認證，今年下半年有部分產品會開始出貨，還有一些資料中心客戶正在洽談，機櫃產品也預計下半年開始出貨。

徐祥提到，微星AI伺服器團隊去年約400多人，今年會擴充到500多人，大部分產品線都有投入，今年第2季陸續送樣給客戶認證，需要較長時間，從明年開始會有比較大的營收貢獻。

談到全球產能布局，徐祥說，美國總統川普（Donald Trump）從第一任期就有關稅議題，當時微星已經把部分產能移回台灣。去年微星在桃園購買一塊地，預計今年動工、2027年啟用，包括AI伺服器、人工智慧物聯網（AIOT）等產品的研發和製造都會集中在新廠，作為自有品牌的主要基地。

為因應美國「去中化」趨勢，徐祥表示，微星在美國和歐洲都有一些規劃中的生產據點，可能在美國有生產製造的計畫，等比較確定再對外報告。微星也會在印度與當地廠商合作，進行一些生產計畫，未來會擴充在印度的製造。

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微星2024年合併營收達新台幣1978.72億元、年增8.1%，創歷史次高，但稅後淨利67.93億元、年減9.8%，主要因為新產品延後推出、舊產品促銷產生大量費用；每股盈餘8.04元，為近5年低點。

微星董事會通過配發現金股利每股5元，也是近5年來低點，配發率約62%。（編輯：楊凱翔）1140314

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電競大廠微星14日召開法人說明會，2024年受到新產品延後推出影響，稅後淨利67.92億元、年減9.8%，每股盈餘8.04元，為近5年低點。圖為微星中和總部大樓。中央社記者吳家豪攝 114年3月14日
電競大廠微星14日召開法人說明會，2024年受到新產品延後推出影響，稅後淨利67.92億元、年減9.8%，每股盈餘8.04元，為近5年低點。圖為微星中和總部大樓。中央社記者吳家豪攝 114年3月14日
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