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漢翔電力島啟用 胡開宏：瞄準用電大戶、輸出東南亞

2025/3/18 16:43（3/18 16:56 更新）
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漢翔18日在台中水湳廠區啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，董事長胡開宏（圖）表示，漢翔正打造儲能品牌，電力島瞄準用電大戶，未來也預計將電力島輸出東南亞。中央社記者江明晏攝 114年3月18日
漢翔18日在台中水湳廠區啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，董事長胡開宏（圖）表示，漢翔正打造儲能品牌，電力島瞄準用電大戶，未來也預計將電力島輸出東南亞。中央社記者江明晏攝 114年3月18日
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（中央社記者江明晏台北18日電）漢翔今天在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，董事長胡開宏表示，未來電價還有上調趨勢，企業必須提早因應電價成本壓力，漢翔正打造儲能品牌，電力島瞄準用電大戶，未來也預計將電力島輸出東南亞。

漢翔今天在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術，這也是漢翔以航空科技為基礎，端出再生能源與儲能技術整合應用的成果。

漢翔表示，透過獨家的航空級電控技術與系統全面整合，做到產品商業化，整合完成的電力島，就是一座小型的獨立電力系統，可應用在國內外城市社區、工業園區及災後恢復等需求用戶，是一套完整的能源解決方案。

漢翔董事長胡開宏表示，各界預判未來電價還有上調趨勢，企業必須提早因應電價成本壓力，漢翔正在打造的儲能品牌，漢翔電力島有望成為用電大戶的示範，可望為業主創造20%的投資報酬率，並透過光風儲能架構，防止電力中斷，未來漢翔也預計將電力島輸出國際，進軍東南亞。

漢翔說明，這座2MW風光儲電力島示範案場，是因應政府「用電大戶條款」而生，包括對企業規範用電方式、要求提高綠電使用比例等，漢翔將風力與太陽能等能源轉換成電力加以保存，目標在今年5月啟動建置能滿足全公司用電需求的電力島，初估可達到6小時不斷電，未來則瞄準全台用電大戶。

漢翔總經理馬萬鈞進一步說明，建置過程中克服多項挑戰，整合先進儲能與智慧調度技術，更與學術、業界專家合作，打造出穩定、安全的儲能系統。

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他說明，電力島的一大特色是用電「無縫銜接」，當尖峰時段用電緊繃時，轉而使用電力島的供電，讓電力負載曲線趨於平緩。另外，停電時可孤島運作，復電時恢復正常供電，種種特色能為用電大戶提供更加彈性的能源調度、更加穩定的供電品質，還可降低成本。

漢翔補充，過去幾年，有計畫地發展儲能業務，2024年起，導入自行研發的能源管理系統（EMS）及電池管理系統（BMS）等核心技術，目前電力島已能實現智能調頻、即時備轉及削峰填谷等應用，能隨電網頻率微調，自動調節能量輸出與儲存，發揮綠電使用效益。（編輯：楊凱翔）1140318

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