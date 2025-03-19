加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬
首頁 / 證券

貿易戰、地緣政治疑慮影響 亞股走勢不一

2025/3/19 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港19日綜合外電報導）隨著貿易戰憂慮對市場投下陰影，加上地緣政治疑慮再起，亞洲股市今天漲跌不一。

法新社報導，美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭達成協議，俄國將暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施30天，市場對此反應冷淡。華爾街股市在科技股跌勢拖累下收低，亞股今天開盤走勢溫和。

此外，市場投資人也靜待美國、英國和印尼等國央行的決議。雅加達股市昨天在市場憂心印尼經濟拖累下重挫。

近期雖未有最新關稅消息宣布，但下一個關鍵日期4月2日也就是全面性對等關稅起徵日期，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）告訴福斯財經新聞網（Fox Business）：「每個國家將收到我們認為代表他們關稅的數字。」

不少經濟學家警告課徵關稅將招致其他國家的報復性關稅，恐讓美國和其他國家經濟陷入衰退。

此外，市場還關注將於今天稍後舉行的美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議，投資人希望從決策官員的計畫中一窺應對任何負面衝擊的對策。

上月升息的日本央行今天一如外界預期維持利率不變，市場憂心日本經濟前景，特別是在貿易方面。

日本央行指出：「日本經濟活動和物價方面仍有高度不確定性，其中包括貿易局勢的變化。」

google news透過 Google News追蹤中央社

香港、首爾、新加坡、馬尼拉股市今天都微幅收高。雅加達股市則上漲逾1%，收復昨天部份失土。

至於其他亞股，上海、雪梨、威靈頓和台北股市皆收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140319

#央行
#烏克蘭
#蒲亭
#亞股
#英國
#科技股
#美國聯邦準備理事會
#貝森特
蒲亭
美俄總統通話 川普：並未討論終止對烏克蘭軍援紐時：川普蒲亭通話止戰 烏克蘭土地資產恐被瓜分
貝森特
美財長：課徵對等關稅 各國4月2日將收到數字討論中美經貿 何立峰會見前美國財長鮑爾森
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：