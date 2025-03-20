經長：台積電不可能變美積電 投資若影響國安不予核准

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（中央社記者劉千綾台北20日電）台積電宣布加碼赴美投資，經濟部長郭智輝今天表示，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等6項情形之一，經濟部將不予核准，以專業角度分析，台積電不可能變成「美積電」。

民進黨立委陳亭妃、國民黨立委張嘉郡今天在立法院質詢時詢問，郭智輝事前到底有沒有掌握台積電赴美投資案。

郭智輝表示，總統、國安會、行政院、經濟部等單位都有參與台積電赴美投資案的相關過程，但每個單位負責的過程不一樣，台積電赴美投資案會由經濟部投資審議會把關。

郭智輝澄清，政府單位都知道台積電投資案，但當天主持人詢問投資案金額，他不能講，也坦白講不知道確切的投資金額，卻被很多人斷章取義，說他不知道台積電投資案，相關報導都是「歪樓」，是非常惡質的斷章取義。

陳亭妃關切台積電合資入股英特爾傳聞，郭智輝表示，不是由台積電發布的新聞，代表是台積電沒有確認的事情，因此經濟部對於坊間的傳聞都不予評論。

此外，張嘉郡表示，政府對於企業赴中投資，設有「N-1」的相關規定，也就是赴中的製程技術須落後在台灣製程技術一個世代，但台積電赴美投資製程是否符合「N-1」規範，以及如何確保「N-1」規定落實。

郭智輝表示，「N-1」規範是自然而存在的，任何企業赴海外投資，一定是想要獲利賺錢，不會把不穩定的製程移到海外。

郭智輝表示，依照規定，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響、違反國際條約或協定義務、侵害智慧財產權、違反勞動基準法引發重大勞資糾紛尚未解決、破壞國家形象，只要符合上述6項情形之一，經濟部將不予核准。

張嘉郡追問，若國家決策與美國利益衝突，政府如何確保台灣利益不受損，像是若台積電董事會決定更先進製程投資美國。郭智輝回應，董事會必須提出讓公司可獲利的決策，否則其他董事不可能同意通過，因此這個假設不成立。

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郭智輝強調，海外投資案若影響台灣國家安全，就不會允許企業做這件事情。

國民黨立委賴士葆質詢時關切，台積電未來是否可能變成「美積電」。郭智輝說，就專業角度來說，「不可能」，他在半導體相關領域從業50年，可以很肯定的報告台積電不可能變成美積電，學術上的機率也很小。（編輯：林淑媛）1140320