金融時報：輝達4年內斥資5000億美元 在美製造晶片產品

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（中央社聖荷西19日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天引述輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說法報導，輝達計劃未來4年投資數以千億計美元在美國製造的晶片與電子產品上。

金融時報報導，人工智慧（AI）晶片大廠輝達預計將在4年內斥資約5000億美元在電子產品上。

黃仁勳向金融時報表示：「我覺得我們可以輕鬆見到我們將在美國製造數千億美元的產品。」他還說，川普政府可以協助加速美國AI產業的擴張。

輝達沒有立即回覆路透社的置評要求。

黃仁勳今天表示，來自4家雲端服務供應商約360萬片旗艦級Blackwell晶片的訂單「未充分反映」實際需求，因為這不包括重要客戶Meta的訂單。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms是輝達晶片的最大買家之一，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）去年初表示，Meta計劃使用Blackwell晶片來訓練Meta開源大型語言模型Llama。

在輝達於加州聖荷西（San Jose）舉行的年度軟體開發者大會上，黃仁勳在與金融分析師的問答環節中表示，這360萬顆晶片的訂單並未包含社群媒體平台X、Meta等網路服務供應商，以及規模較小的雲端服務供應商和新創公司。

Meta表示，預計今年將挹注高達650億美元在AI基礎設施上，其中一大部分預計將用在採購輝達晶片。其他科技巨擘也做出類似承諾，他們都在爭相研發最佳AI產品。

輝達靠著昂貴AI晶片躍升為全球最有價值的企業之一，在中國新創公司深度求索（DeepSeek）以據稱較少的晶片研發出具競爭力的聊天機器人後，黃仁勳一直在試圖緩解投資人對AI晶片需求的疑慮。

黃仁勳今天說：「好消息是，大家對R1的理解是完全錯誤的。」他指的是DeepSeek的AI模型。

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黃仁勳說，DeepSeek專注在推理上，也就是讓AI系統能進行推斷的能力，將提升大家對運算的需求，進而拉高對輝達晶片的需求。

在與分析師召開會議後，輝達股價上漲近2%。輝達股價昨天下挫3.4%，當時投資者沒有被黃仁勳的說法給說服；黃仁勳聲稱，隨著企業從訓練AI模型轉向從模型獲得詳盡答案，輝達已準備好因應AI市場的轉變。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140320