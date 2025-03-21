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水利署：水價報告不代表調漲方案 會做最充分考量

2025/3/21 10:52
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（中央社記者劉千綾台北21日電）央行預估，若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能上修至2.04%。水利署副署長王藝峰今天表示，台水公司正積極檢討水價報告，但檢討報告並不代表水價調漲方案，只是政策決策的基礎，強調一定會做最充分的考量。

台灣水價31年未調整，現在每賣一度水虧新台幣2.45元，台水預計3月底向經濟部提交水價檢討報告，盼藉由分析虧損緣由，爭取預算支持，或者能在不影響民生用水情況下調整水價，最終交由行政院綜合考量決定。

電價調漲箭在弦上，若水價調漲，將對民生物價帶來更大衝擊。中央銀行昨天舉行理監事會，預估若水電價、台鐵票價上漲，消費者物價上漲率（CPI）可能因此上修至2.04%。

王藝峰今天上午出席水利署「2025全國水會議」，被問及是否收到水價報告，他表示，目前沒有這方面的訊息，台水公司依照行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝的指示，正在積極檢討。

媒體追問水價報告何時提出，王藝峰表示，台水會盡力、儘速檢討，但檢討報告並不代表水價調漲方案，只是政策決策的基礎，政府一定會做最充分的考量。

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目前台水水價分4段，第1段10度以下，每度7.35元；第2段11到30度，每度9.45元；第3段31到50度，每度11.55元；第4段51度以上，每度12.075元。

台灣水價居全球後段班，行政院長卓榮泰今年1月呼籲全民面對合理水價，經濟部長郭智輝指示台水3個月內提出水價調整檢討報告，並拋出以水質差異分級銷售做法。（編輯：張均懋）1140321

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