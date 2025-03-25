金管會預告虛擬資產專法草案 拚6月底送行政院

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（中央社記者羅元駿台北25日電）金管會納管虛擬資產業，今天預告虛擬資產服務法草案，明確虛擬資產業務許可規範、穩定幣發行人管理、虛擬資產交易管理監督以及罰則等，草案預告期為60天，若順利完成預告階段，金管會擬規劃6月底前報行政院審查。

為健全虛擬資產業務（VASP）的經營與發展，金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會，說明虛擬資產服務法草案。

尚光琪表示，虛擬資產服務法總則包括立法目的、主管機關、相關用詞定義、虛擬資產相關的創新實驗及國際合作。另也包括VASP許可規範、共通管理規範、個別VASP特定規範、同業公會等規範。

尚光琪進一步指出，VASP專法也包含穩定幣發行許可及廢止與穩定幣發行人管理、虛擬資產交易及服務的管理與監督，以及相關罰則。

另外，為配合去年洗錢防制法修正，金管會要求VASP業者若要從事虛擬資產業務，最晚要在今年3月底前，向金管會完成洗錢防制法遵登記。

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尚光琪指出，截至目前23家業者中僅4家遞件申請，另有6家是先前未發布洗防聲明的新業者，合計受理10家VASP業者申請，金管會最晚將於9月底前審核完成。

根據現行規定，若屆時虛擬資產業者未完成登記卻繼續經營虛擬資產業務，將面臨2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣500萬元以下罰金。（編輯：潘羿菁）1140325