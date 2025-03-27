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出貨量增加與高單價品挹注 中鋼2月獲利大增近3倍

2025/3/27 17:11（3/27 17:48 更新）
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中鋼今年2月受惠出貨量增加與高單價品挹注，獲利大增近3倍。（中央社檔案照片）
中鋼今年2月受惠出貨量增加與高單價品挹注，獲利大增近3倍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北27日電）中鋼今天公告2月自結稅前淨利為新台幣5.07億元，年增281.9%，中鋼主管向中央社記者表示，獲利大增是因出貨量增加8.8萬噸，其次為產品組合中有較多高單價產品出貨，推升平均單價。

中鋼今年前2個月稅前淨利為7.11億元，年減12.5%。中鋼表示，累計稅前淨利較去年同期減少，因鋼鐵業銷售單價及數量減少，使營收減少，不過風電毛利增加，營業利益增加；另礦業投資獲配股利減少，使業外收入減少。

談到未來展望，中鋼指出，全球經濟平穩成長，俄烏戰爭和談契機浮現，助益地緣政治風險降溫。國內外鋼市持續加溫，美國貿易擴張法232條款對所有國家鋼鋁產品，更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近3成，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。

另外，歐洲央行今年迄今已降息2碼 ，有助支撐需求復甦。4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用產品範圍，推升歐洲鋼價。

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而中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，也將發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡。

中鋼表示，鑒於各國均積極強化防堵中國大陸低價鋼品，財政部關務署也在今年3月11日公告對中國大陸產製進口熱軋立案展開調查，有助穩定國內鋼市秩序。（編輯：潘羿菁）1140327

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