證交所推第2波反詐行動 籲防範6種詐騙陷阱

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）詐騙頻傳，證交所今天聯手券商推出第2波5D反詐行動，並推出「金融投資詐騙鬼怪談」網站，整理6種詐騙型態，提升民眾防詐意識。證交所董事長林修銘向詐騙集團宣戰，強調提供讓民眾放心的投資環境，證交所責無旁貸。

證交所今天舉辦「5D反詐行動 小心有鬼」記者會，林修銘致辭時表示，詐騙橫行，特別是投資界，去年台灣資本市場豐收，大家對於投資理財相關議題特別感興趣，成為詐騙集團鎖定焦點。

他引述內政部警政署165全民防騙網的統計資料，今年1月國內詐騙金額高達新台幣95億元，2月61億元，3月迄今已達57億元，居高不下。

不過在投資詐騙方面，經去年10月證交所推動5D反詐行動，主打「給你的錢，一首歌的時間」，串聯各界發聲，希望藉此提升全民識詐能力，阻斷詐騙訊息，經過半年傳唱，投資詐騙的占比從原先的7至8成，已經降到6成以下。

證交所祭出第2波反詐宣傳活動，包括券商公會秘書長簡宏明、經紀業務委員會召集人詹正恩，以及各大證券經紀商代表，今天皆到場助陣。

證交所今天同步推出「金融投資詐騙鬼怪談」網站，將公開資訊觀測站「反詐騙聯防行動專區」的詐騙類型，歸納成6種型態，邀請知名插畫家合作，除了靜態的插畫，也製作成動態短影音，希望帶動討論，建立防詐意識。

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網站集結各種詐騙類型和各證券商反詐專區，以及證交所、證券商於LINE TODAY理財專區合作推出的「線上反詐專題聯展」導連，希望教導民眾將反詐變成反射動作，在面對偽裝的投資訊息時，能升起腦中的保護網，達成訊息阻斷，減少可能的財產損失。

證交所去年10月推出5D反詐行動，意涵為5個Don’t，包含不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。（編輯：楊蘭軒）1140327