秋刀魚荒 台日等9國同意漁獲量減1成

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）北太平洋面臨秋刀魚荒，市面上秋刀魚價格持續上漲，24日起在日本大阪召開的北太平洋漁業委員會（NPFC）年會今天閉幕，會議決定今年的秋刀魚漁獲量額度將比去年減少10%，減為20萬2500噸。

包括台灣、日本、美國、加拿大、中國、韓國、俄羅斯等9國近日在大阪市召開年會討論秋刀魚荒議題。今天會議決定，與會國可在公海捕撈的秋刀魚漁獲量額度及日俄在專屬經濟海域（EEZ）的漁獲量額度各削減10%，分別訂為12萬1500噸及8萬1000噸。

去年底，NPFC科學委員會做出的資源評估顯示，估算秋刀魚的漁獲額有必要減至去年的1/3，約7萬6000噸，但根據規則，削減量的上限是前一年的10%，因此，秋刀魚的漁獲量削減數大幅壓縮。

2024年北太平洋全境的秋刀魚實際漁獲量約15萬噸。

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日本全國秋刀魚漁會表示，日本去年秋刀魚漁貨量比前一年增58%，為3萬8695噸，連續兩年增加，但數量降至10年前的2成以下（2014年為22萬4755噸）。

另外，鑑於近年來花腹鯖的資源也有減少的傾向，今天會議決定，花腹鯖在公海的漁獲量上限由去年的10萬噸減少3成，為7萬1000噸。（編輯：田瑞華）1140327