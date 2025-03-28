新台幣盤中下探逾9年低點 尾盤貶轉升收33.097元

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（中央社記者蘇思云台北28日電）美國總統川普關稅政策反覆，加劇資本市場波動，台股今天下跌逾300點，新台幣盤中一度下探2016年3月以來低點，不過，在央行調節與外資午後轉匯入下，最後由貶轉升，新台幣兌美元收盤收33.097元，小升0.6分，終結連4貶。

市場持續關注川普關稅政策影響，台股今天開低走低，終場下挫348.87點，指數收在21602.89點，創下半年來新低。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超468.28億元。

外匯交易員表示，外資上午大量匯出，帶動新台幣盤中一路走貶，盤中一度貶至33.198元，創下逾9年低點，不過午後隨著外資轉匯入，加上央行進場調節，最後由貶轉升作收，台北及元太外匯市場總成交金額也放大到19.665億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為33.12元，最高33.097元、最低33.198元。新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.09角或0.32%，週線連5黑。

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外匯交易員指出，美國關稅政策難料，市場也關注下週可能的新措施，新台幣短期還是偏貶格局，後續還是得看外資在台股動向而定。

根據中央銀行統計，美元指數走弱0.25%，日圓走揚0.1%，人民幣升0.04%，越南盾跟新台幣皆小升0.02%，韓元持平，新加坡幣小貶0.03%。（編輯：楊蘭軒）1140328