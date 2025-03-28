加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮縣民政處長明良臻涉罷免查水表案 改裁定羈押禁見
首頁 / 產經

新台幣盤中下探逾9年低點 尾盤貶轉升收33.097元

2025/3/28 18:26（3/28 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣兌美元28日收33.097元，小升0.6分，終止連4貶。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元28日收33.097元，小升0.6分，終止連4貶。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）美國總統川普關稅政策反覆，加劇資本市場波動，台股今天下跌逾300點，新台幣盤中一度下探2016年3月以來低點，不過，在央行調節與外資午後轉匯入下，最後由貶轉升，新台幣兌美元收盤收33.097元，小升0.6分，終結連4貶。

市場持續關注川普關稅政策影響，台股今天開低走低，終場下挫348.87點，指數收在21602.89點，創下半年來新低。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超468.28億元。

外匯交易員表示，外資上午大量匯出，帶動新台幣盤中一路走貶，盤中一度貶至33.198元，創下逾9年低點，不過午後隨著外資轉匯入，加上央行進場調節，最後由貶轉升作收，台北及元太外匯市場總成交金額也放大到19.665億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為33.12元，最高33.097元、最低33.198元。新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.09角或0.32%，週線連5黑。

google news透過 Google News追蹤中央社

外匯交易員指出，美國關稅政策難料，市場也關注下週可能的新措施，新台幣短期還是偏貶格局，後續還是得看外資在台股動向而定。

根據中央銀行統計，美元指數走弱0.25%，日圓走揚0.1%，人民幣升0.04%，越南盾跟新台幣皆小升0.02%，韓元持平，新加坡幣小貶0.03%。（編輯：楊蘭軒）1140328

#川普
#中央銀行
#央行
#越南
#匯市
#新台幣
#台股
#貶值
#新台幣兌美元
川普
產業界：肯定電價凍漲 經部需力爭台電撥補獲支持川普政府擴大DEI調查 加州頂尖大學招生作業被盯上
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：