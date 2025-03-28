華新投資英國精密加工製造廠 強化航太能源競爭優勢

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（中央社記者潘智義台北28日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華今天宣布，與子公司共同投資Advanced Manufacturing Holding Limited，將深化華新在高階不銹鋼暨鎳合金製造布局，強化在航太、能源產業的競爭優勢。

華新說明，子公司Walsin Lihwa Europe S.a r.l與Special Melted Products（SMP）共同投資Advanced Manufacturing Holding Limited，推動與旗下營運公司Advanced Manufacturing（Sheffield）Ltd（AML）戰略合作。

華新指出，AML成立於2008年，源自英國雪菲爾大學先進製造研究中心，專精於不銹鋼、超合金、鈦合金等特殊金屬材料高精度加工。AML擁有深厚的工程技術能力，是全球航太、國防、核能及能源等產業的關鍵供應商，為國際頂尖企業如勞斯萊斯（Rolls-Royce）、西門子能源（Siemens Energy）等提供先進零組件加工服務。

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華新表示，此次對AML的投資，象徵公司在高階價值鏈下游的延伸。繼2023年成功收購SMP後，華新持續深化在航空航太、能源等關鍵領域的布局，拓展高階應用的產品與服務。華新擬藉助AML在先進機加工與數位製造的專業技術，提升不銹鋼與鎳基合金的材料性能與品質，並強化高端製造技術的整合與應用。

華新麗華董事長焦佑倫表示，華新將結合SMP的高階熔煉技術、AML的精密機加工實力，推動建立世界級高附加價值合金平台的願景，鞏固全球供應鏈的關鍵地位。（編輯：楊蘭軒）1140328